21-річна українська тенісистка Катаріна Завацька бере паузу у виступах на 6 місяців.

Про це заявила тенісистка.

"Всім привіт. Хочу оголосити важливу новину про себе. Я прийняла важке рішення взяти паузу в турі на 6 місяців і заморозити свій рейтинг через мої проблеми зі здоров'ям, які супроводжують мене вже 2 роки (дуже довгий час) і не дозволяють мені робити те, що я дуже сильно люблю.

Було дуже важко прийняти таке рішення, але, напевно, воно є найкращим для мене на цей час і для моєї кар'єри також. Це дасть мені час відновитися насамперед добре потренуватися, мати можливість знову виступати на високому рівні, бути готовою боротися за титули на турнірах та досягти своєї мети.

Цей спорт неймовірно важкий, але й тим самим такий чарівний. Триматиму вас в курсі свого відновлення і, звичайно ж, тренувань пізніше. З нетерпінням чекаю, коли все налагодиться і коли я матиму можливість виступати на турнірах і при цьому почуватися добре", - зазначила Завацька.