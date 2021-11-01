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Рейтинг WTA: Світоліна вперше з 2017 вилетіла з ТОП-10

Сьогодні 08:44 165570
Оновлений рейтинг WTA Рейтинг
Рейтинг WTA: Світоліна вперше з 2017 вилетіла з ТОП-10
Фото - gettyimages
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

У першій десятці відбулося чимало змін.

За підсумками тижня перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 8 позицій і займає 14-у сходинку. Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Козлова підналися у рейтингу. Великий регрес продемонструвала Даяна Ястремська, яка опустилася на 21 позицій.

Рейтинг WTA
1 листопада
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 7701
2 (2) Арина Соболенко (Білорусь) 6150
3 (4) Барбора Крейчикова (Чехія) 4708
4 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) 4695
5 (5) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4425
6 (7) Марія Саккарі (Греція) 3985
7(8) Он Жабер (Туніс) 3455
8 (14) Анетт Контавейт (Естонія) 3416
9 (12) Анджелік Кербер (Німеччина) 3320
10 (11) Іга Свьонтек 3306
14 (6) Еліна Світоліна (Україна) 3016

 50 (55) 

 Марта Костюк (Україна) 1215
57 (59) Ангеліна Калініна (Україна) 1135
100 (79)  Даяна Ястремська (Україна) 798

113 (127)

  Леся Цуренко (Україна)

 667

 129 (132)

 Катерина Козлова (Україна)

593
179 (171) Катеріна Завацька (Україна) 401
188 (184) Дар’я Снігур (Україна)

379
210 (214)  Катерина Бондаренко (Україна)

331