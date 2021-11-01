Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
У першій десятці відбулося чимало змін.
За підсумками тижня перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 8 позицій і займає 14-у сходинку. Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Козлова підналися у рейтингу. Великий регрес продемонструвала Даяна Ястремська, яка опустилася на 21 позицій.
Рейтинг WTA
1 листопада
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|7701
|2 (2)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|6150
|3 (4)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|4708
|4 (3)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|4695
|5 (5)
|Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
|4425
|6 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|3985
|7(8)
|Он Жабер (Туніс)
|3455
|8 (14)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|3416
|9 (12)
|Анджелік Кербер (Німеччина)
|3320
|10 (11)
|Іга Свьонтек
|3306
|14 (6)
|Еліна Світоліна (Україна)
|3016
|
50 (55)
|Марта Костюк (Україна)
|1215
|57 (59)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1135
|100 (79)
|Даяна Ястремська (Україна)
|798
|
113 (127)
|
Леся Цуренко (Україна)
|667
|
129 (132)
|Катерина Козлова (Україна)
|
593
|179 (171)
|Катеріна Завацька (Україна)
|401
|188 (184)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
379
|210 (214)
|Катерина Бондаренко (Україна)
|
331