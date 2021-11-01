Оновлений рейтинг WTA Рейтинг

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

У першій десятці відбулося чимало змін.

За підсумками тижня перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 8 позицій і займає 14-у сходинку. Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Козлова підналися у рейтингу. Великий регрес продемонструвала Даяна Ястремська, яка опустилася на 21 позицій.

Рейтинг WTA

1 листопада