Лопатецька вийшла до чвертьфіналу турніру ITF в Естонії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Лопатецька (481) вийшла до третього раунду турніру в Естонії.
У другому раунді 18-річна українка перемогла Маріам Болквадзе (183) з Грузії.
У чвертьфіналі Дар'я зустрінеться з переможницею матчу Джоді Анна Барредж (Велика Британія) - Лаура Хієтаранта (Фінляндія).
W25 Haabneeme - ITF
Хаабнееме, Естонія
Призовий фонд $25000
Хард
Друге коло, 04 листопада
Дар'я Лопатецька - Маріам Болквадзе 2:6, 7:6 (7:3), 6:3.
Раніше, Лопатецька програла в 1/8 фіналу турніру ITF в Анталії.