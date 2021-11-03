Снігур на відмові суперниці пройшла у друге коло турніру в Нанті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Снігур (188) пробилася до другого раунду турніру ITF W60 у французькому Нанті.
У першому колі українка перемогла представницю Швейцарії Сімону Вальтерт (213)
У другому сеті за рахунку 6:3, 4:1 на користь Снігур суперниця відмовилася від продовження боротьби. Матч тривав 1 годину та 1 хвилину.
ITF - W60 Nantes
Нант, Франція
Хард
Перше коло, 3 листопада
Дар'я Снігур - Сімона Вальтерт 6:3, 4:1 (відмова Вальтерт)
Раніше, Костюк знялась з останнього турніру WTA у сезоні.