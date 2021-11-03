Марченко поступився у другому колі турніру у Бергамо

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (154) у другому колі турніру у Бергамо поступився британцю Лайєму Броуді (121).
Матч тривав 2 години та 13 хвилин.
Актуально: Рейтинг ATP: Марченко опустився на 4 позиції
Марченко 8 разів подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 2 з 8 брейк-пойнтів.
TROFEO FAIP-PERREL - ATP Challenger Tour
Бергамо, Італія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
Друге коло, 03 листопада
Лайєм Броуді - Ілля Марченко 6:4, 4:6, 6:3
Раніше, Стаховський вирвав перемогу на старті турніру в Італії.