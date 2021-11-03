Марченко поступився у другому колі турніру у Бергамо

Марченко покинув турнір в Італії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (154) у другому колі турніру у Бергамо поступився британцю Лайєму Броуді (121).

Матч тривав 2 години та 13 хвилин.

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Марченко 8 разів подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 2 з 8 брейк-пойнтів.

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Бергамо, Італія

Призовий фонд - € 44,820

Хард

Друге коло, 03 листопада

Лайєм Броуді - Ілля Марченко 6:4, 4:6, 6:3

Раніше, Стаховський вирвав перемогу на старті турніру в Італії.