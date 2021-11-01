Марченко з перемоги стартував на турнірі в Італії

Українець зіграє у другому колі турніру у Бергамо

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (154) у першому колі турніру у Бергамо обіграв італійця Луку Нарді (437).

Матч тривав 1 годину та 40 хвилин.

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Марченко 7 разів подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 2 з 9 брейк-пойнтів.

TROFEO FAIP-PERREL - ATP Challenger Tour

Бергамо, Італія

Призовий фонд - € 44,820

Хард

Перше коло, 01 листопада

Ілля Марченко - Лука Нарді 7:6 (1), 6:4

Раніше, Стаховський вирвав перемогу на старті турніру в Італії.