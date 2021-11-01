Марченко з перемоги стартував на турнірі в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (154) у першому колі турніру у Бергамо обіграв італійця Луку Нарді (437).
Матч тривав 1 годину та 40 хвилин.
Актуально: Рейтинг ATP: Марченко опустився на 4 позиції
Марченко 7 разів подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 2 з 9 брейк-пойнтів.
TROFEO FAIP-PERREL - ATP Challenger Tour
Бергамо, Італія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
Перше коло, 01 листопада
Ілля Марченко - Лука Нарді 7:6 (1), 6:4
Раніше, Стаховський вирвав перемогу на старті турніру в Італії.