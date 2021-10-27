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Ястремська: Цей рік був непростим, але я рада, що все добре завершилося

Сьогодні 15:20 72 0
Ястремська: Цей рік був непростим, але я рада, що все добре завершилося

Джерело - Чемпiон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська робила все можливе для перемоги над Катериною Козловою.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Я рада, що сьогодні виграла, але про секрет перемоги не розповім. За цей рік я програла всі свої матчі, які затягувалися на третій сет, тому мені було важливо довести собі, що я можу виграти фінальну партію. Сьогодні робила все можливе для перемоги.

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Цей рік був непростим, але я рада, що все добре завершилося. За той період, поки я не грала, я мала час багато що обдумати. Я переосмислила деякі цінності. Звичайно, зараз у мене є велика мотивація, і я тренуюся щодня. Повертатися було непросто, я все ще відчувала тиск через те, що намагалася довести, що я не гірша, а може навіть краща, ніж була раніше. Але це нормально, потрібен деякий час, щоб повернутися туди, де я була", – сказала Ястремська.

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