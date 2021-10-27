Ястремська здолала Козлову на турнірі в Італії

Джерело - Чемпiон.

Українські тенісистки Даяна Ястремська (№79 WTA) та Катерина Козлова (№132 WTA) розіграли путівку до 1/4 фіналу на турнірі WTA 250 у Курмайорі.

У матчі другого кола перемогу вдалося здобути більш високорейтинговій спортсменці. Це була перша зустріч тенісисток.

Даяна 9 разів подала навиліт, чотири рази допустила подвійні помилки та реалізувала 5 з 10 брейкпоінтів. Натомість Катерина тільки 1 разу оформила ейс і реалізувала 3 з 10 брейкпойнтів.

Courmayeur Ladies Open - WTA250

Курмайор, Італія

Призовий фонд $235,238

Друге коло

Даяна Ястремська (Україна) – Катерина Козлова (Україна) 6:1, 3:6, 7:5

У наступному раунді Ястремська зіграє проти Лукреції Стефаніні (№188 WTA) або Жасмін Паоліні (№56 WTA).