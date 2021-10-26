Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Румунії

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк здобула перемогу в першому колі турніру WTA 250 в румунському місті Клуж-Напока.
Костюк виявилася сильнішою за Бернарду Перу з США
Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:4.
Костюк 7 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 4 з 10 брейкпоінтів.
WTA 250 Transylvania Open
Клуж-Напока, Румунія
Призовий фонд - $ 235,238
Перше коло
26 жовтня
Марта Костюк (Україна) - Бернарда Перу (США) 6:3, 6:4
Нагадаємо, Калініна перемогла Керкхове у першому колі Transylvania Open.