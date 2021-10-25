Поєдинок тривав 1 годину 4 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна здобула перемогу в першому колі турніру WTA 250 в румунському місті Клуж-Напока.

Калініна виявилася сильнішою за Леслі Керкхове з Нідерландів.

Поєдинок тривав 1 годину 4 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:1.

Українка 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та реалізувала 6 з 9 брейкпоінтів.

WTA 250 Transylvania Open

Клуж-Напока, Румунія

Призовий фонд - $ 235,238

Перше коло

25 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) - Леслі Керхе (Нідерланди) 6:1, 6:1

Нагадаємо, Костюк і Кіченок поступилися в фіналі турніру в Іспанії.