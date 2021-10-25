Джерело - Чемпіон.
Українка Ангеліна Калініна здобула перемогу в першому колі турніру WTA 250 в румунському місті Клуж-Напока.
Калініна виявилася сильнішою за Леслі Керкхове з Нідерландів.
Поєдинок тривав 1 годину 4 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:1.
Українка 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та реалізувала 6 з 9 брейкпоінтів.
WTA 250 Transylvania Open
Клуж-Напока, Румунія
Призовий фонд - $ 235,238
Перше коло
25 жовтня
Ангеліна Калініна (Україна) - Леслі Керхе (Нідерланди) 6:1, 6:1
Нагадаємо, Костюк і Кіченок поступилися в фіналі турніру в Іспанії.