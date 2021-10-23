Костюк і Кіченок поступилися в фіналі турніру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила Кіченок і Марта Костюк програли фінал парного розряду турніру WTA 250 Tenerife Ladies Open в Іспанії.
Український дует поступився тандему Ульрікке Ейкері / Еллен Перес (Норвегія / Австралія).
Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Українки виконали 0 подач на виліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 4 з 7 брейкпоінтів.
Tenerife Ladies Open - WTA250
Тенерифе, Іспанія
Призовий фонд $235,238
Фінал, 23 жовтня
Ульрікке Ейкері / Еллен Перес (Норвегія / Австралія) - Людмила Кіченок / Марта Костюк (Україна) 6:3, 6:3
Нагадаємо, Світоліна поступилася у першому колі турніру в Іспанії.