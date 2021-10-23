Костюк і Кіченок поступилися в фіналі турніру в Іспанії

Матч тривав 1 годину 11 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила Кіченок і Марта Костюк програли фінал парного розряду турніру WTA 250 Tenerife Ladies Open в Іспанії.

Український дует поступився тандему Ульрікке Ейкері / Еллен Перес (Норвегія / Австралія).

Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Українки виконали 0 подач на виліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 4 з 7 брейкпоінтів.

Tenerife Ladies Open - WTA250

Тенерифе, Іспанія

Призовий фонд $235,238

Фінал, 23 жовтня

Ульрікке Ейкері / Еллен Перес (Норвегія / Австралія) - Людмила Кіченок / Марта Костюк (Україна) 6:3, 6:3

Нагадаємо, Світоліна поступилася у першому колі турніру в Іспанії.