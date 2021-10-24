Матч тривав 1 годину 19 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко здобула перемогу в фіналі кваліфікації турніру WTA 250 в румунському місті Клуж-Напока.

Цуренко виявилася сильнішою за Андрію Рошку з Румунії.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1 на користь українки.

Цуренко зробила 2 подачі навиліт, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 7 з 8 брейкпойнтів.

WTA 250 Transylvania Open

Клуж-Напока, Румунія

Призовий фонд - $ 235,238

Кваліфікація

Фінал

24 жовтня

Леся Цуренко (Україна) - Андрія Рошка (Румунія) 7:5, 6:1

Нагадаємо, Костюк і Кіченок поступилися в фіналі турніру в Іспанії.