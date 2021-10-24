Джерело - Чемпіон.
Українка Леся Цуренко здобула перемогу в фіналі кваліфікації турніру WTA 250 в румунському місті Клуж-Напока.
Цуренко виявилася сильнішою за Андрію Рошку з Румунії.
Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1 на користь українки.
Цуренко зробила 2 подачі навиліт, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 7 з 8 брейкпойнтів.
WTA 250 Transylvania Open
Клуж-Напока, Румунія
Призовий фонд - $ 235,238
Кваліфікація
Фінал
24 жовтня
Леся Цуренко (Україна) - Андрія Рошка (Румунія) 7:5, 6:1
Нагадаємо, Костюк і Кіченок поступилися в фіналі турніру в Іспанії.