Кіченок поступилася в парному фіналі турнір в Москві

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українсько-румунська пара Надія Кіченок / Ралука Олару програли у фіналі парного турніру WTA 500 у Москві.

У вирішальному поєдинку Надія та Ралука поступилися дуету Олена Остапенко / Катержіна Синякова (Латвія / Чехія)

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 10:8.

Кіченок та Олару жодного разу не подали на виліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 3 з 5 брейкпоінтів.

VTB Kremlin Cup - WTA500

Москва, Росія

Призовий фонд - $565,530

Хард (зал)

1/2 фіналу, 22 жовтня

Надія Кіченок / Ралука Олару - Натела Дзаламідзе / Камілла Рахімова 7:5, 7:5

Нагадаємо, Костюк і Кіченок поступилися в фіналі турніру в Іспанії.