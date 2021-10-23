Кіченок поступилася в парному фіналі турнір в Москві

Джерело - Чемпіон.
Українсько-румунська пара Надія Кіченок / Ралука Олару програли у фіналі парного турніру WTA 500 у Москві.
У вирішальному поєдинку Надія та Ралука поступилися дуету Олена Остапенко / Катержіна Синякова (Латвія / Чехія)
Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 10:8.
Кіченок та Олару жодного разу не подали на виліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 3 з 5 брейкпоінтів.
VTB Kremlin Cup - WTA500
Москва, Росія
Призовий фонд - $565,530
Хард (зал)
1/2 фіналу, 22 жовтня
Надія Кіченок / Ралука Олару - Натела Дзаламідзе / Камілла Рахімова 7:5, 7:5
Нагадаємо, Костюк і Кіченок поступилися в фіналі турніру в Іспанії.