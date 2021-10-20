Світоліна поступилася у першому колі турніру в Іспанії

Поєдинок був зупинений через настання темряви

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) поступилася у матчі першого кола турніру WTA 250 на Тенеріфе Марії Камілі Осоріо Серрано з Колумбії (63).

Поєдинок тривав 2 години 3 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 6:3, 6:2.

Світоліна двічі подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та реалізуваала 5 з 9 брейків.

Колумбійка зробила 4 ейси, допустила 6 подвійних помилки та реалізувала 7 з 13 брейкпоінтів.

Tenerife Ladies Open - WTA250

Тенеріфе, Іспанія

Призовий фонд $235,238

Перше коло, 20 жовтня

Марія Каміла Осоріо Серрано (Колумбія) - Еліна Світоліна (Україна) 5:7, 6:3, 6:2

Матч був зупинений через настання темряви і догрався сьогодні.