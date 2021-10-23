Турнір розпочнеться 8 листопада

Лідерка світового тенісу серед жінок Ешлі Барті не виступить на Підсумковому турнірі WTA, який відбудеться у Гвадалахарі, і повернеться до виступів у 2022 році.

Барті достроково відібралася на Підсумковий турнір з тенісу, очолюючи відбірковий рейтинг з перевагою над найближчою переслідувачкою Аріною Сабалєнка на 1772 очки.

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Відмову від участі на турнірі тенісистка пояснила необхідністю відновлення після виснажливого сезону. Барті хоче взяти незначну перерву, щоб повернутися для виступів на домашньому Australian Open.