Джерело - suspilne.media.
Лідерка світового тенісу серед жінок Ешлі Барті не виступить на Підсумковому турнірі WTA, який відбудеться у Гвадалахарі, і повернеться до виступів у 2022 році.
Барті достроково відібралася на Підсумковий турнір з тенісу, очолюючи відбірковий рейтинг з перевагою над найближчою переслідувачкою Аріною Сабалєнка на 1772 очки.
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Відмову від участі на турнірі тенісистка пояснила необхідністю відновлення після виснажливого сезону. Барті хоче взяти незначну перерву, щоб повернутися для виступів на домашньому Australian Open.
"Це був важкий сезон, і мені необхідно надати пріорітет своєму тілу та відновленню від сезону-2021. Та зосередити увагу на сильній підготовці до початку сезону перед австралійськими турнірами", - відзначила Барті.