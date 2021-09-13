Турнір розпочнеться 8 листопада

Джерело - Чемпіон.

Підсумковий турнір WTA 2021 року відбудеться у Гвадалахарі (Мексика).

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Змагання стартують 8 листопада. У минулому і нинішньому сезонах турнір мав відбутися в Шеньчжені (Китай). У 2020 році WTA Finals скасували через пандемію коронавірусу. У цьому сезоні було прийнято рішення перенести турнір в Мексику.

Керівництво WTA стверджує, що з 2022 з 2030 рік Підсумковий чемпіонат WTA, як і планувалося раніше, буде проходити в Шеньчжені. У березні Гвадалахара приймала турнір WTA-250.

У 2019 переможницею Підсумкового чемпіонату WTA в Шеньчжені стала австралійська тенісистка Ешлі Барті. У фінальному матчі вона обіграла українку Еліну Світоліну з рахунком 6:4, 6:3.

Раніше, Світоліна повернулась до ТОП-4 рейтингу WTA.