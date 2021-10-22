Костюк та Кіченок вийшли у фінал турніру в Іспанії

Українки поборються за перемогу у турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила Кіченок і Марта Костюк вийшли у фінал парного розряду турніру WTA 250 Tenerife Ladies Open в Іспанії.

Український дует переміг тандем Ірина Хромачова / Данка Ковінич (Росія / Чорногорія).

Марта Костюк вперше в кар'єрі зіграє в фіналі турніру WTA в парі. Людмила Кіченок проведе свій третій парний фінал в цьому сезоні (Ноттінгем - титул, Чикаго - фінал).

У фіналі українки зіграють проти переможниць матчу Ульрікке Ейкері / Еллен Перес (Норвегія / Австралія) - Ері Ходзумі / Шуай Чжан (Японія / Китай).

Tenerife Ladies Open - WTA250

Тенерифе, Іспанія

Призовий фонд $235,238

1/2 фіналу, 22 жовтня

Людмила Кіченок / Марта Костюк - Ірина Хромачова / Данка Ковінич 6:3, 6:3

Нагадаємо, Світоліна поступилася у першому колі турніру в Іспанії.