Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила Кіченок і Марта Костюк вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру WTA 250 Tenerife Ladies Open в Іспанії.
Український дует переміг іспанський тандем Анна Бондар та Далма Галфа з Угорщини. Матч тривав 1 годину і 16 хвилин.
У півфіналі Костюк та Кіченок зустрінуться з переможцем матчу Дар’я Юрак/Андрея Клепач - Ірина Хромачова/Данка Ковініч.
Tenerife Ladies Open - WTA250
Тенерифе, Іспанія
Призовий фонд $235,238
1/4 фіналу, 21 жовтня
Людмила Кіченок / Марта Костюк - Анна Бондар / Далма Галфа 6:1, 3:6, 10:73
Нагадаємо, Світоліна поступилася у першому колі турніру в Іспанії.