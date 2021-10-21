Українки поборються за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила Кіченок і Марта Костюк вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру WTA 250 Tenerife Ladies Open в Іспанії.

Український дует переміг іспанський тандем Анна Бондар та Далма Галфа з Угорщини. Матч тривав 1 годину і 16 хвилин.

У півфіналі Костюк та Кіченок зустрінуться з переможцем матчу Дар’я Юрак/Андрея Клепач - Ірина Хромачова/Данка Ковініч.

Tenerife Ladies Open - WTA250

Тенерифе, Іспанія

Призовий фонд $235,238

1/4 фіналу, 21 жовтня

Людмила Кіченок / Марта Костюк - Анна Бондар / Далма Галфа 6:1, 3:6, 10:73

Нагадаємо, Світоліна поступилася у першому колі турніру в Іспанії.