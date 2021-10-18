Ястремська програла на старті Кубку Кремля

Українка поступилася Гані Калінській з рахунком 6(5):7(7), 4:6

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська зазнала поразки в першому колі Кубку Кремля, який відбувається в Москві.

Ястремська поступилася росіянці Ганні Калінській з рахунком 6(5):7(7), 4:6.

Поєдинок тривав 2 години і 6 хвилин. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок і реалізувала 3 з 11 брейкпоінтів.

VTB Kremlin Cup - WTA500

Москва, Росія

Призовий фонд - $565,530

Хард (зал)

Перше коло

18 жовтня

Анна Калінська (Росія) - Даяна Ястремська (Україна) 7(7):6(5), 6:4

Нагадаємо, Цуренко пробилася до основної сітки турніру WTA у Москві.