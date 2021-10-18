Ястремська програла на старті Кубку Кремля

Джерело - Чемпіон.
Українка Даяна Ястремська зазнала поразки в першому колі Кубку Кремля, який відбувається в Москві.
Ястремська поступилася росіянці Ганні Калінській з рахунком 6(5):7(7), 4:6.
Поєдинок тривав 2 години і 6 хвилин. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок і реалізувала 3 з 11 брейкпоінтів.
VTB Kremlin Cup - WTA500
Москва, Росія
Призовий фонд - $565,530
Хард (зал)
Перше коло
18 жовтня
Анна Калінська (Росія) - Даяна Ястремська (Україна) 7(7):6(5), 6:4
Нагадаємо, Цуренко пробилася до основної сітки турніру WTA у Москві.