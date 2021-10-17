Цуренко пробилася до основної сітки турніру WTA у Москві

Джерело - Чемпіон.
Українка Леся Цуренко подолала відбірковий етап турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) VTB Kremlin Cup - WTA500 у Москві.
У фіналі кваліфікації Цуренко (149) впевнено обіграла німкеню Анну-Лєну Фрідсам (133).
В основній сітці турніру в Москві, який пройде 18-24 жовтня, також виступлять українки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
VTB Kremlin Cup - WTA500
Москва, Росія
Призовий фонд - $565,530
Хард (зал)
Кваліфікація, Фінал
17 жовтня
Леся Цуренко - Анна-Лєна Фрідсам 6:1, 6:1