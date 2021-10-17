 Цуренко пробилася до основної сітки турніру WTA у Москві | Теніс | Champion.com.ua
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Цуренко пробилася до основної сітки турніру WTA у Москві

Сьогодні 20:38 132 0
Цуренко зіграє в основній сітці турніру у Росії
Цуренко пробилася до основної сітки турніру WTA у Москві
#Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко подолала відбірковий етап турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) VTB Kremlin Cup - WTA500 у Москві.

У фіналі кваліфікації Цуренко (149) впевнено обіграла німкеню Анну-Лєну Фрідсам (133).

В основній сітці турніру в Москві, який пройде 18-24 жовтня, також виступлять українки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

VTB Kremlin Cup - WTA500
Москва, Росія
Призовий фонд - $565,530
Хард (зал)
Кваліфікація, Фінал
17 жовтня

Леся Цуренко - Анна-Лєна Фрідсам 6:1, 6:1

Раніше, Світоліна розгромно програла американці.

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