Цуренко пробилася до основної сітки турніру WTA у Москві

Цуренко зіграє в основній сітці турніру у Росії

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко подолала відбірковий етап турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) VTB Kremlin Cup - WTA500 у Москві.

У фіналі кваліфікації Цуренко (149) впевнено обіграла німкеню Анну-Лєну Фрідсам (133).

В основній сітці турніру в Москві, який пройде 18-24 жовтня, також виступлять українки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

VTB Kremlin Cup - WTA500

Москва, Росія

Призовий фонд - $565,530

Хард (зал)

Кваліфікація, Фінал

17 жовтня

Леся Цуренко - Анна-Лєна Фрідсам 6:1, 6:1

Раніше, Світоліна розгромно програла американці.