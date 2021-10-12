Світоліна розгромно програла американці в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Українка програла у двох сетах за 1 годину 4 хвилини

Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналу турніру BNP Paribas Open - WTA1000 в Індіан-Веллсі українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася американці Джессіці Пегулі.

Українка програла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 4 хвилини. Еліна Світоліна зробила три ейси та припустилася 7 подвійних помилок.

У чвертьфіналі Джессіка Пегула зіграє з переможницею матчу Вікторія Азаренко (Білорусь) - Олександра Соснович (Білорусь).

BNP Paribas Open - WTA1000

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд $8,761,725

1/8 фіналу, 12 жовтня

Джессіка Пегула (США) - Еліна Світоліна (Україна) 6:1, 6:1

Раніше, Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного турніру в Індіан-Веллсі.