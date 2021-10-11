Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпiон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок здобула другу перемогу в парному розряді на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс.

Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі

У матчі другого кола українка в дуеті з латвійкою Альоною Остапенко переграла тандем Габріела Дабровські/Хейлі Картер (США / Канада).

У чвертьфіналі турніру Кіченко і Остапенко зіграють проти Барборі Крейчіковой і Катерини Синякової.

BNP Paribas Open - WTA1000

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд $8,761,725

Третє коло, 11 жовтня

Людмила Кіченок / Альона Остапенко - Габріела Дабровські / Хейлі Картер 6:4, 6:2