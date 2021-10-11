Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпiон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок здобула другу перемогу в парному розряді на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс.
Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі
У матчі другого кола українка в дуеті з латвійкою Альоною Остапенко переграла тандем Габріела Дабровські/Хейлі Картер (США / Канада).
У чвертьфіналі турніру Кіченко і Остапенко зіграють проти Барборі Крейчіковой і Катерини Синякової.
BNP Paribas Open - WTA1000
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд $8,761,725
Третє коло, 11 жовтня
Людмила Кіченок / Альона Остапенко - Габріела Дабровські / Хейлі Картер 6:4, 6:2