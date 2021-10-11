Світоліна: Я боролася і залишила на корті все

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишила всі сили у матчі проти Сорани Кирсті з Румунії в третьому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс.

Про це сказала сама тенісистка.

"Сьогодні була неймовірно важка битва. Я боролася і залишила на корті все. Дуже хотілося перемогти і продовжити шлях на цьому турнірі. Тому я дуже рада, що виграла цей надважливий матч.

Завжди з величезною радістю повертаюся в Індіан-Веллс. Це ідеальне місце для гри в теніс, де відчуваєш неймовірні емоції, коли виходиш грати для глядачів, які повернулися на трибуни", - сказала Світоліна.