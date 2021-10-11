 Світоліна: Я боролася і залишила на корті все | Теніс | Champion.com.ua
Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй
Вчора 23:41 1738
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 14:06 14945
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 11:38 19451 1
Збірна України покращила свої шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:50 1864
Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 00:59 1994 2
Ліга націй. Іспанія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:40 5182
Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу
Вчора 21:13 1565
Збірна України поступилася Франції у відборі Євро-2022
Вчора 19:54 1670
Боттас виграв Гран-прі Туреччини
Вчора 19:09 619
Збірна Італії перемогла Бельгію у бронзовому матчі Ліги націй
Вчора 17:55 1112
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою Андрій Твердохліб
Вчора 08:00 11129
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння Андрій Твердохліб
09.10.2021 22:13 738
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна Андрій Твердохліб
09.10.2021 21:57 1992
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:43 2333
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:18 2151
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:57 816
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:22 533
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях Андрій Твердохліб
09.10.2021 13:07 1132
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії Valeriy Ruchka
09.10.2021 12:46 8379
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто Андрій Твердохліб
08.10.2021 20:15 1744
У Катарі футболіст забив гол із центра поля
У Катарі футболіст забив гол із центра поля Андрій Твердохліб
08.10.2021 19:02 1446
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан Андрій Твердохліб
08.10.2021 18:57 817
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії Андрій Дунець
08.10.2021 18:15 1536
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі Андрій Дунець
08.10.2021 14:46 1612
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію Андрій Дунець
08.10.2021 12:42 2063
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:43 Футбол Челсі готовий повернути Едена Азара 63
14:30 Футбол Металіст зіграє проти Кременя, Альянс прийматиме Олімпік. Розклад матчів Першої Ліги 252
14:18 Бокс Льюїс: Зараз Тайсон Ф'юрі - важковаговик номер один в світі 462
14:06 Футбол Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 14945
14:06 Блог Буффон не схвалює: незбагненний ляп голкіпера у серії пенальті 175
13:54 Футбол Колумбія - Бразилія 0:0. Відеоогляд матчу 162
13:40 Бокс Шелестюк дізнався ім'я суперника і дату наступного бою 193
13:26 Футбол Яремчук: Щасливий приїхати до Львова. Неймовірні відчуття 252
13:11 Футбол Вернидуб: Одне можу пообіцяти – будемо боротися з Інтером 658
12:53 Баскетбол Пустовий набрав 16 очок в матчі чемпіонату Іспанії 243
12:44 Футбол Петраков: Гравців не потрібно мотивувати 366
12:30 Теніс Світоліна - Кирстя. Відеоогляд матчу Індіан-Веллсу 461
12:26 Навколо спорту Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку 185
12:24 Футбол Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр 1842
12:23 Навколо спорту Обираємо шкарпетки для фітнесу та бігу 150
12:13 Футбол Езіл випустить власну криптовалюту 245
12:07 Футбол Зінченко проти Ярмоленка! Тур в Манчестер! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків 7350
11:57 Блог Відео дня. Бензема забив фантастичний гол у дев'ятку в фіналі Ліги націй 1539
11:49 Теніс Світоліна: Я боролася і залишила на корті все 694 1
11:38 Футбол Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 19451 1
11:36 Боротьба Українець став бронзовим призером чемпіонату світу 282
11:25 Футбол Чилі - Парагвай 2:0. Відеоогляд чатчу 204
11:10 Футбол Шахтар опублікував річний фінансовий звіт 899
10:52 Баскетбол Ягупова стала MVP туру Євроліги 261
10:38 Футбол Ньюкасл націлився на форварда Реала 596

Світоліна: Я боролася і залишила на корті все

Сьогодні 11:49 694 1
Світоліна: Я боролася і залишила на корті все
#Світоліна

Джерело - Чемпiон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишила всі сили у матчі проти Сорани Кирсті з Румунії в третьому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс.

Про це сказала сама тенісистка.

"Сьогодні була неймовірно важка битва. Я боролася і залишила на корті все. Дуже хотілося перемогти і продовжити шлях на цьому турнірі. Тому я дуже рада, що виграла цей надважливий матч.

Завжди з величезною радістю повертаюся в Індіан-Веллс. Це ідеальне місце для гри в теніс, де відчуваєш неймовірні емоції, коли виходиш грати для глядачів, які повернулися на трибуни", - сказала Світоліна.

Коментарі ()