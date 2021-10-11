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Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі

Сьогодні 00:59 359 0
Українка перемогла у трьох сетах
Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі
#Кирстя, #Світоліна

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі турніру BNP Paribas Open - WTA1000 в Індіан-Веллсі українська тенісистка Еліна Світоліна здолала румунку Сорану-Міхаелу Кирстю.

Українка перемогла у трьох сетах. Матч тривав 2 години 33 хвилин. Еліна Світоліна зробила шість ейсів, припустилася трьох подвійних помилок та використала 4 із 5 брейк-пойнтів.

BNP Paribas Open - WTA1000
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд $8,761,725
Третє коло, 11 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) - Сорана-Міхаела Кирстя (Румунія) - 4:6, 6:4, 7:6 (3)

Раніше, Ястремська поступилася Бадосі у другому колі турніру в США.

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