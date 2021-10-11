Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі

Українка перемогла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі турніру BNP Paribas Open - WTA1000 в Індіан-Веллсі українська тенісистка Еліна Світоліна здолала румунку Сорану-Міхаелу Кирстю.

Українка перемогла у трьох сетах. Матч тривав 2 години 33 хвилин. Еліна Світоліна зробила шість ейсів, припустилася трьох подвійних помилок та використала 4 із 5 брейк-пойнтів.

BNP Paribas Open - WTA1000

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд $8,761,725

Третє коло, 11 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) - Сорана-Міхаела Кирстя (Румунія) - 4:6, 6:4, 7:6 (3)

Раніше, Ястремська поступилася Бадосі у другому колі турніру в США.