Матч тривав 1 годину 47 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася іспанці Паулі Бадосі в матчі другого кола турніру WTA в Індіан-Уеллс, США.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:2.

Ястремська зробила 2 подачі навиліт, допустила 10 подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейкпоінтів.

BNP Paribas Open - WTA1000

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд $8,761,725

Друге коло, 10 жовтня

Паула Бадоса (Іспанія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 2:6, 6:2

Раніше, Калініна і Козлова залишили турнір в Індіан-Веллсі.