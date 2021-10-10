Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася іспанці Паулі Бадосі в матчі другого кола турніру WTA в Індіан-Уеллс, США.
Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:2.
Ястремська зробила 2 подачі навиліт, допустила 10 подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейкпоінтів.
BNP Paribas Open - WTA1000
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд $8,761,725
Друге коло, 10 жовтня
Паула Бадоса (Іспанія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 2:6, 6:2
Раніше, Калініна і Козлова залишили турнір в Індіан-Веллсі.