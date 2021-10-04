Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Ястремська втратили позиції

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
У першій десятці стрімкий прогрес продемонструвала іспанка Гарбінє Мугуруса, яка піднялася на три сходинки, обійшовши Еліну Світолну
За підсумками тижня перша ракетка України втратила одну позицію - 7 місце. Також свої позиції в рейтингу втратили інші українки - Марта Костюк(58), Ангеліна Калініна(62), Даяна Ястремська(75). Значно покращила своє місце в таблиці Леся Цуренко, яка піднялася на 12 сходинок(149) та Дар'я Снігур, яка піднялася на 192 місце.
Рейтинг WTA
4 жовтня 2021
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|9077
|2 (2)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|7115
|3 (3)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5285
|4 (6)
|Іга Свьонтек (Польща)
|4756
|5 (5)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|4668
|6 (9)
|Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
|4595
|7 (6)
|
Еліна Світоліна (Україна)
|4376
|8 (7)
|Софія Кенін (США)
|4190
|9 (10)
|Марія Саккарі (Греція)
|4055
|10 (12)
|Белінда Бенчич (Швейцарія)
|3835
|
58 (57)
|Марта Костюк (Україна)
|1115
|62 (60)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1078
|75 (75)
|Даяна Ястремська (Україна)
|987
|
136 (140)
|
Катерина Козлова (Україна)
|
567
|
149 (161)
|
Леся Цуренко (Україна)
|
511
|175 (173)
|Катеріна Завацька (Україна)
|426
|192 (218)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
364
|215 (212)
|Катерина Бондаренко (Україна)
|
331