 Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Ястремська втратили позиції | Теніс | Champion.com.ua
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Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Ястремська втратили позиції

Сьогодні 09:45 156030
Оновлений рейтинг WTA Рейтинг
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Ястремська втратили позиції
Фото - gettyimages
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

У першій десятці стрімкий прогрес продемонструвала іспанка Гарбінє Мугуруса, яка піднялася на три сходинки, обійшовши Еліну Світолну

За підсумками тижня перша ракетка України втратила одну позицію - 7 місце. Також свої позиції в рейтингу втратили інші українки - Марта Костюк(58), Ангеліна Калініна(62), Даяна Ястремська(75). Значно покращила своє місце в таблиці Леся Цуренко, яка піднялася на 12 сходинок(149) та Дар'я Снігур, яка піднялася на 192 місце.

Рейтинг WTA
4 жовтня 2021
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 9077
2 (2) Арина Соболенко (Білорусь) 7115
3 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) 5285
4 (6) Іга Свьонтек (Польща) 4756
5 (5) Барбора Крейчикова (Чехія) 4668
6 (9) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4595
7 (6)

Еліна Світоліна (Україна)

 4376
8 (7) Софія Кенін (США) 4190
9 (10) Марія Саккарі (Греція) 4055
10 (12) Белінда Бенчич (Швейцарія) 3835

 58 (57) 

 Марта Костюк (Україна) 1115
62 (60) Ангеліна Калініна (Україна) 1078
75 (75)  Даяна Ястремська (Україна) 987

136 (140)

 Катерина Козлова (Україна)

567

 149 (161)

 Леся Цуренко (Україна)

511
175 (173) Катеріна Завацька (Україна) 426
192 (218) Дар’я Снігур (Україна)

364
215 (212)  Катерина Бондаренко (Україна)

331