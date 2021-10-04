Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Ястремська втратили позиції

Оновлений рейтинг WTA Рейтинг

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

У першій десятці стрімкий прогрес продемонструвала іспанка Гарбінє Мугуруса, яка піднялася на три сходинки, обійшовши Еліну Світолну

За підсумками тижня перша ракетка України втратила одну позицію - 7 місце. Також свої позиції в рейтингу втратили інші українки - Марта Костюк(58), Ангеліна Калініна(62), Даяна Ястремська(75). Значно покращила своє місце в таблиці Леся Цуренко, яка піднялася на 12 сходинок(149) та Дар'я Снігур, яка піднялася на 192 місце.

Рейтинг WTA

4 жовтня 2021