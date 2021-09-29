Козлова програла Русе на турнірі у Чикаго

Українка поступилася у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру Chicago Fall Tennis Classic українська тенісистка Катерина Козлова поступилася румунці Єлені Габріелі Русе.

Українка поступилася у двох сетах. Матч тривав 1 години 53 хвилини. Козлова зробила два ейси, припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 3 із 14 бейк-пойнтів.

Chicago Fall Tennis Classic - WTA500

Чикаго (США)

Призовий фонд $565,530

Друге коло, 29 вересня

Єлена Габріела Русе (Румунія) - Катерина Козлова (Україна) 7:5, 6:2

Нагадаємо, Костюк програла Козловій на турнірі у Чикаго.