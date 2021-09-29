Козлова програла Русе на турнірі у Чикаго

Джерело - Чемпіон.
У другому колі турніру Chicago Fall Tennis Classic українська тенісистка Катерина Козлова поступилася румунці Єлені Габріелі Русе.
Українка поступилася у двох сетах. Матч тривав 1 години 53 хвилини. Козлова зробила два ейси, припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 3 із 14 бейк-пойнтів.
Chicago Fall Tennis Classic - WTA500
Чикаго (США)
Призовий фонд $565,530
Друге коло, 29 вересня
Єлена Габріела Русе (Румунія) - Катерина Козлова (Україна) 7:5, 6:2
Нагадаємо, Костюк програла Козловій на турнірі у Чикаго.