Костюк програла Козловій на турнірі у Чикаго

В українському протистоянні сильнішою була Козлова

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру Chicago Fall Tennis Classic зустрічалися дві українські тенісистки Катерина Козлова та Марта Костюк.

Козлова перемогла у трьох сетах. Матч тривав 2 години 7 хвилин. Козлова припустилася 5 подвійних помилок та використала 6 із 13 брейк-пойнтів.

Костюк зробила чотири ейси, припустилася 10 подвійних помилок та використала 2 із 2 брейк-пойнтів.

Chicago Fall Tennis Classic - WTA500

Чикаго (США)

Призовий фонд $565,530

Перше коло, 27 вересня

Катерина Козлова (Україна) - Марта Костюк (Україна) 6:7 (2), 6:3, 6:0

Нагадаємо, у фіналі кваліфікації турніру Катерина Козлова перемогла австралійку Прісціллу Хон.