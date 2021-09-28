Костюк програла Козловій на турнірі у Чикаго

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру Chicago Fall Tennis Classic зустрічалися дві українські тенісистки Катерина Козлова та Марта Костюк.
Козлова перемогла у трьох сетах. Матч тривав 2 години 7 хвилин. Козлова припустилася 5 подвійних помилок та використала 6 із 13 брейк-пойнтів.
Костюк зробила чотири ейси, припустилася 10 подвійних помилок та використала 2 із 2 брейк-пойнтів.
Chicago Fall Tennis Classic - WTA500
Чикаго (США)
Призовий фонд $565,530
Перше коло, 27 вересня
Катерина Козлова (Україна) - Марта Костюк (Україна) 6:7 (2), 6:3, 6:0
Нагадаємо, у фіналі кваліфікації турніру Катерина Козлова перемогла австралійку Прісціллу Хон.