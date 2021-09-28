 Костюк програла Козловій на турнірі у Чикаго | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк програла Козловій на турнірі у Чикаго

Сьогодні 00:31 168 0
В українському протистоянні сильнішою була Козлова
Костюк програла Козловій на турнірі у Чикаго
#Козлова, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру Chicago Fall Tennis Classic зустрічалися дві українські тенісистки Катерина Козлова та Марта Костюк.

Козлова перемогла у трьох сетах. Матч тривав 2 години 7 хвилин. Козлова припустилася 5 подвійних помилок та використала 6 із 13 брейк-пойнтів.

Костюк зробила чотири ейси, припустилася 10 подвійних помилок та використала 2 із 2 брейк-пойнтів.

Chicago Fall Tennis Classic - WTA500
Чикаго (США)
Призовий фонд $565,530
Перше коло, 27 вересня

Катерина Козлова (Україна) - Марта Костюк (Україна) 6:7 (2), 6:3, 6:0

Нагадаємо, у фіналі кваліфікації турніру Катерина Козлова перемогла австралійку Прісціллу Хон.

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