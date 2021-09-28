Костюк та Кіченок виграли парний матч на турнірі у Чикаго

Українки зробили мегакамбек

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила Кіченок і Марта Костюк продовжують боротьбу в парному розряді на хардовому турнірі WTA 500 в Чикаго.

У матчі першого кола Люда і Марта вирвали перемогу над тандемом Квінн Глісон (США) / Ольга Говорцова (Білорусь).

Відзначимо, що суперниці українок вели 9:4 на чемпіонському тай-брейку, але українки зуміли виграти сім очок поспіль.

Раніше Марта Костюк програла Катерині Козловій матч одиночного розряду.

Chicago Fall Tennis Classic - WTA500

Чикаго (США)

Призовий фонд $565,530

Парний розряд

Перше коло, 28 вересня

Людмила Кіченок / Марта Костюк - Квінн Глісон / Ольга Говорцова 6:7(5), 6:4, 11-9