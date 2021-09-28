 Костюк та Кіченок виграли парний матч на турнірі у Чикаго | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк та Кіченок виграли парний матч на турнірі у Чикаго

Сьогодні 21:55 92 0
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Костюк та Кіченок виграли парний матч на турнірі у Чикаго
#Кіченок, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила Кіченок і Марта Костюк продовжують боротьбу в парному розряді на хардовому турнірі WTA 500 в Чикаго.

У матчі першого кола Люда і Марта вирвали перемогу над тандемом Квінн Глісон (США) / Ольга Говорцова (Білорусь).

Відзначимо, що суперниці українок вели 9:4 на чемпіонському тай-брейку, але українки зуміли виграти сім очок поспіль.

Раніше Марта Костюк програла Катерині Козловій матч одиночного розряду.

Chicago Fall Tennis Classic - WTA500
Чикаго (США)
Призовий фонд $565,530
Парний розряд
Перше коло, 28 вересня

Людмила Кіченок / Марта Костюк - Квінн Глісон / Ольга Говорцова 6:7(5), 6:4, 11-9

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