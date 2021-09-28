Костюк та Кіченок виграли парний матч на турнірі у Чикаго

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила Кіченок і Марта Костюк продовжують боротьбу в парному розряді на хардовому турнірі WTA 500 в Чикаго.
У матчі першого кола Люда і Марта вирвали перемогу над тандемом Квінн Глісон (США) / Ольга Говорцова (Білорусь).
Відзначимо, що суперниці українок вели 9:4 на чемпіонському тай-брейку, але українки зуміли виграти сім очок поспіль.
Раніше Марта Костюк програла Катерині Козловій матч одиночного розряду.
Chicago Fall Tennis Classic - WTA500
Чикаго (США)
Призовий фонд $565,530
Парний розряд
Перше коло, 28 вересня
Людмила Кіченок / Марта Костюк - Квінн Глісон / Ольга Говорцова 6:7(5), 6:4, 11-9