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Козлова вийшла до основної сітки турніру у Чикаго

Сьогодні 21:55 211 0
Українка здолала австралійку у трьох сетах
Козлова вийшла до основної сітки турніру у Чикаго
#Козлова

Джерело - Чемпіон.

У фіналі кваліфікації турніру Chicago Fall Tennis Classic українська тенісистка Катерина Козлова перемогла австралійку Прісціллу Хон.

Українка перемогла у трьох сетах. Матч тривав 2 години 20 хвилин. Козлова припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 7 із 11 брейк-пойнтів.

Chicago Fall Tennis Classic - WTA500
Чикаго (США)
Призовий фонд $565,530
Кваліфікація
Фінал, 26 вересня

Катерина Козлова (Україна) - Прісцілла Хон (Австралія) 6:2, 6:7 (4), 6:3

Нагадаємо, Сачко поступився у чвертьфіналі турніру у Бухаресті.

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