Козлова вийшла до основної сітки турніру у Чикаго

Джерело - Чемпіон.
У фіналі кваліфікації турніру Chicago Fall Tennis Classic українська тенісистка Катерина Козлова перемогла австралійку Прісціллу Хон.
Українка перемогла у трьох сетах. Матч тривав 2 години 20 хвилин. Козлова припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 7 із 11 брейк-пойнтів.
Chicago Fall Tennis Classic - WTA500
Чикаго (США)
Призовий фонд $565,530
Кваліфікація
Фінал, 26 вересня
Катерина Козлова (Україна) - Прісцілла Хон (Австралія) 6:2, 6:7 (4), 6:3
Нагадаємо, Сачко поступився у чвертьфіналі турніру у Бухаресті.