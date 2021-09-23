 Стаховський знявся з турніру в Орлеані | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський знявся з турніру в Орлеані

Вчора 23:11 247 0
Український тенісист захворів
Стаховський знявся з турніру в Орлеані
#Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Сергій Стаховський знявся з челленджера у французькому Орлеані через хворобу.

Про це розповів сам український тенісист.

Актуально: Стаховський та Молчанов програли у парному фіналі турніру в Києві

“На жаль, після парного фіналу на Kyiv Open, я захворів. Це досить сильно вибило мене з фізичних кондицій… Мені довелося знятися зі змагань у Ренні та Б’єлі. І, на жаль, мені також доведеться відмовитися від виступу на одному із найкращих челленджерів в ATP-турі – в Орлеані. Я сподіваюся розпочати підготовку до турніру в Бресті та Кубку Девіса найближчим часом”, – повідомив Стаховський.

Челленджер в Орлеані відбудеться з 27 вересня по 3 жовтня. Раніше українець відмовився від участі в турнірах в Ренні та Б’єлі.

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Публикация от Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

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