Стаховський знявся з турніру в Орлеані

Український тенісист захворів

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Сергій Стаховський знявся з челленджера у французькому Орлеані через хворобу.

Про це розповів сам український тенісист.

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“На жаль, після парного фіналу на Kyiv Open, я захворів. Це досить сильно вибило мене з фізичних кондицій… Мені довелося знятися зі змагань у Ренні та Б’єлі. І, на жаль, мені також доведеться відмовитися від виступу на одному із найкращих челленджерів в ATP-турі – в Орлеані. Я сподіваюся розпочати підготовку до турніру в Бресті та Кубку Девіса найближчим часом”, – повідомив Стаховський.

Челленджер в Орлеані відбудеться з 27 вересня по 3 жовтня. Раніше українець відмовився від участі в турнірах в Ренні та Б’єлі.