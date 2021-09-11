Стаховський та Молчанов програли у парному фіналі турніру в Києві

Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський та Денис Молчанов у фіналі челленджера в Києві в парному розряді зустрічалися з першим сіяним казахстансько-бразильським дуетом Олександр Нєдовєсов/Орландо Луж.
Українці зазнали поразки у двох сетах. Матч тривав 1 годину і 7 хвилин.
KYIV OPEN - ATP Challenger Tour
Київ
грунт
Призовий фонд € 44,820
Парний розряд, чоловіки
Фінал, 11 вересня
Олександр Нєдовєсов/Орландо Луж - Денис Молчанов/Сергій Стаховський 6:4, 6:4
Нагадаємо, Стаховський в одиночному київському турнірі зазнав поразки у матчі другого кола.