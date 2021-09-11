Стаховський та Молчанов програли у парному фіналі турніру в Києві

Український дует не зумів завоювати титул на домашньому турнірі

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський та Денис Молчанов у фіналі челленджера в Києві в парному розряді зустрічалися з першим сіяним казахстансько-бразильським дуетом Олександр Нєдовєсов/Орландо Луж.

Українці зазнали поразки у двох сетах. Матч тривав 1 годину і 7 хвилин.

KYIV OPEN - ATP Challenger Tour

Київ

грунт

Призовий фонд € 44,820

Парний розряд, чоловіки

Фінал, 11 вересня

Олександр Нєдовєсов/Орландо Луж - Денис Молчанов/Сергій Стаховський 6:4, 6:4

Нагадаємо, Стаховський в одиночному київському турнірі зазнав поразки у матчі другого кола.