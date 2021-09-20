Сачко з перемоги розпочав турнір у Будапешті

Сачко продовжує боротьбу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко вийшов до другого кола турніру у Бухаресті.

У першому колі українець переміг Александра Ерлера з Австрії (329).

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Матч тривав 1 годину та 11 хвилин. Сачко оформив по два брейки в кожній партії і захистив всі гейми на своїй подачі.

У другому раунді суперником Сачка буде представник Німеччини Максі Мартерер (190), посіяний під другим номером.

Trofeul Tiriac-Nastase - ATP Challenger Tour

Бухарест, Румунія

Призовий фонд - €44,820

Грунт

Перше коло, 20 вересня

Віталій Сачко - Александр Ерлер 6:2, 6:2