Сачко з перемоги розпочав турнір у Будапешті

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко вийшов до другого кола турніру у Бухаресті.
У першому колі українець переміг Александра Ерлера з Австрії (329).
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Матч тривав 1 годину та 11 хвилин. Сачко оформив по два брейки в кожній партії і захистив всі гейми на своїй подачі.
У другому раунді суперником Сачка буде представник Німеччини Максі Мартерер (190), посіяний під другим номером.
Trofeul Tiriac-Nastase - ATP Challenger Tour
Бухарест, Румунія
Призовий фонд - €44,820
Грунт
Перше коло, 20 вересня
Віталій Сачко - Александр Ерлер 6:2, 6:2