 Сачко з перемоги розпочав турнір у Будапешті | Теніс | Champion.com.ua
Красюк: Очікуємо на мільйон придбаних трансляцій лише у Великій Британії
Сьогодні 09:24 1496 1
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:20 159
Суперкубок України. Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:52 13731 4
Призначено арбітрів на матч за Суперкубок України
Сьогодні 13:28 1524 1
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася у ТОП-4
Сьогодні 10:43 150183
Збірна Італії стала чемпіоном Європи з волейболу
Сьогодні 08:55 1777
УПЛ. Зоря - Чорноморець 3:0. Огляд матчу
Вчора 23:00 866
УПЛ. Львів у 8 турі зіграв внічию з Металістом 1925
Вчора 21:25 565
УПЛ. Зоря розгромила Чорноморець у 8 турі
Вчора 21:18 758
УПЛ. Ворскла - Минай 2:0. Огляд матчу
Вчора 19:43 890
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни
Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни Андрій Дунець
Сьогодні 17:52 687
Неймовірна краса: капітан Роми забив фантастичний гол п'ятою злету
Неймовірна краса: капітан Роми забив фантастичний гол п'ятою злету Андрій Дунець
Сьогодні 12:08 2433
Футбол без правил. Суддя покарав футболіста лише жовтою карткою за навмисний удар суперника ззаду
Футбол без правил. Суддя покарав футболіста лише жовтою карткою за навмисний удар суперника ззаду Андрій Дунець
Сьогодні 11:10 1267
Відео дня. Буффон знову феєрить за Парму
Відео дня. Буффон знову феєрить за Парму Андрій Дунець
Сьогодні 10:02 1237
19 років тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу
19 років тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу Valeriy Ruchka
Вчора 21:00 4120
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський Valeriy Ruchka
Вчора 10:21 1821 1
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики Valeriy Ruchka
18.09.2021 20:58 1837
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
18.09.2021 17:54 1571
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій Valeriy Ruchka
18.09.2021 13:28 1126
Що це було? Фігуристка з Індії вразила дивним виступом на змаганнях в Росії
Що це було? Фігуристка з Індії вразила дивним виступом на змаганнях в Росії Valeriy Ruchka
18.09.2021 12:44 4442
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сачко з перемоги розпочав турнір у Будапешті

Сьогодні 20:40 135 0
Сачко продовжує боротьбу на турнірі
Сачко з перемоги розпочав турнір у Будапешті
#Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко вийшов до другого кола турніру у Бухаресті.

У першому колі українець переміг Александра Ерлера з Австрії (329).

Актуально: Рейтинг WTA: Світоліна залишилася у ТОП-4

Матч тривав 1 годину та 11 хвилин. Сачко оформив по два брейки в кожній партії і захистив всі гейми на своїй подачі.

У другому раунді суперником Сачка буде представник Німеччини Максі Мартерер (190), посіяний під другим номером.

Trofeul Tiriac-Nastase - ATP Challenger Tour
Бухарест, Румунія
Призовий фонд - €44,820
Грунт
Перше коло, 20 вересня

Віталій Сачко - Александр Ерлер 6:2, 6:2

Коментарі ()