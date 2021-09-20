Рейтинг WTA: Світоліна залишилася у ТОП-4

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
У першій десятці відбулося відразу кілька змін, але пов'язані вони більше з тим, що у тенісисток забрали очки за турніри дворічної давності, які після цього не проводилися. Наомі Осака втратила рейтингові бали за перемогу на змаганнях в Осаці, а Софія Кенін - за титул в Гуанчжоу. Також цього тижня віднімають очки за торішній осінній розіграш турніру в Римі, якщо цього року навесні їх не вдалося компенсувати.
В результаті всіх дій чешка Барбора Крейчикова піднялася в першу п'ятірку і розташовується слідом за українкою Еліною Світоліною.
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|10075
|2 (2)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|7720
|3 (3)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5315
|4 (4)
|Еліна Світоліна (Україна)
|4860
|5 (7)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|4668
|6 (8)
|Іга Свьонтек (Польща)
|4571
|7 (6)
|
Софія Кенін (США)
|4413
|8 (5)
|Наомі Осака (Японія)
|4326
|9 (9)
|Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
|4135
|10 (10)
|Петра Квітова (Чехія)
|4060
|
53 (53)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1211
|56 (56)
|Марта Костюк (Україна)
|1131
|63 (64)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1078
|
138 (142)
|
Катерина Козлова (Україна)
|
552
|
145 (135)
|
Катеріна Завацька (Україна)
|
526
|164 (165)
|Леся Цуренко (Україна)
|463
|214 (215)
|Катерина Бондаренко (Україна)
|
331
|218 (218)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
326