Рейтинг WTA: Світоліна залишилася у ТОП-4

Оновлений рейтинг WTA Рейтинг

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

У першій десятці відбулося відразу кілька змін, але пов'язані вони більше з тим, що у тенісисток забрали очки за турніри дворічної давності, які після цього не проводилися. Наомі Осака втратила рейтингові бали за перемогу на змаганнях в Осаці, а Софія Кенін - за титул в Гуанчжоу. Також цього тижня віднімають очки за торішній осінній розіграш турніру в Римі, якщо цього року навесні їх не вдалося компенсувати.

В результаті всіх дій чешка Барбора Крейчикова піднялася в першу п'ятірку і розташовується слідом за українкою Еліною Світоліною.

Рейтинг WTA

20 вересня 2021