 Рейтинг WTA: Світоліна залишилася у ТОП-4 | Теніс | Champion.com.ua
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Рейтинг WTA: Світоліна залишилася у ТОП-4

Сьогодні 10:43 149189
Оновлений рейтинг WTA Рейтинг
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася у ТОП-4
Фото - Jimmie48
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

У першій десятці відбулося відразу кілька змін, але пов'язані вони більше з тим, що у тенісисток забрали очки за турніри дворічної давності, які після цього не проводилися. Наомі Осака втратила рейтингові бали за перемогу на змаганнях в Осаці, а Софія Кенін - за титул в Гуанчжоу. Також цього тижня віднімають очки за торішній осінній розіграш турніру в Римі, якщо цього року навесні їх не вдалося компенсувати.

В результаті всіх дій чешка Барбора Крейчикова піднялася в першу п'ятірку і розташовується слідом за українкою Еліною Світоліною. 

Рейтинг WTA
20 вересня 2021
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 10075
2 (2) Арина Соболенко (Білорусь) 7720
3 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) 5315
4 (4) Еліна Світоліна (Україна) 4860
5 (7) Барбора Крейчикова (Чехія) 4668
6 (8) Іга Свьонтек (Польща) 4571
7 (6)

Софія Кенін (США)

 4413
8 (5) Наомі Осака (Японія) 4326
9 (9) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4135
10 (10) Петра Квітова (Чехія) 4060

 53 (53) 

 Даяна Ястремська (Україна) 1211
56 (56) Марта Костюк (Україна) 1131
63 (64)  Ангеліна Калініна (Україна) 1078

138 (142)

 Катерина Козлова (Україна)

552

 145 (135)

 Катеріна Завацька (Україна)

526
164 (165) Леся Цуренко (Україна) 463
214 (215) Катерина Бондаренко (Україна)

331
218 (218)  Дар’я Снігур (Україна)

326