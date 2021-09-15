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Барті може відмовитися від захисту титулу на Підсумковому турнірі

Сьогодні 17:41 183 0
В кінці тижня приймуть остаточне рішення щодо участі спортсменки
Барті може відмовитися від захисту титулу на Підсумковому турнірі
#Барті

Джерело - wtatennis.com.

Тренер першої ракетки світу Ешлі Барті Крейг Тайзер не виключає, що австралійка проігнорує WTA Finals, чинною чемпіонкою якого є.

Про це заявив сам фахівець.

"Там висота 1500 метрів і там будуть використовувати негерметичні м'ячі. Вони шалено літають. У звичайних умовах вони не відскакують.

Для найкращих тенісисток світу це не кращий варіант - грати в умовах, з якими вони ніколи не стикалися. Думаю, це безглуздо.

В кінці тижня приймемо рішення, чи буде вона грати. Але поїхати туди точно буде непросто - потрібно їхати в Мексику, потім повертатися до Австралії, триватиме два тижні в карантині. І виходить, що все літо зірвано. Так що потрібно все обдумати", - сказав Тайзер.

Ешлі Барті очолює Чемпіонську гонку WTA. Відзначимо, що Підсумковий турнір відбудеться у Гвадалахарі.

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