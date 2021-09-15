Барті може відмовитися від захисту титулу на Підсумковому турнірі

Тренер першої ракетки світу Ешлі Барті Крейг Тайзер не виключає, що австралійка проігнорує WTA Finals, чинною чемпіонкою якого є.

Про це заявив сам фахівець.

"Там висота 1500 метрів і там будуть використовувати негерметичні м'ячі. Вони шалено літають. У звичайних умовах вони не відскакують.

Для найкращих тенісисток світу це не кращий варіант - грати в умовах, з якими вони ніколи не стикалися. Думаю, це безглуздо.

В кінці тижня приймемо рішення, чи буде вона грати. Але поїхати туди точно буде непросто - потрібно їхати в Мексику, потім повертатися до Австралії, триватиме два тижні в карантині. І виходить, що все літо зірвано. Так що потрібно все обдумати", - сказав Тайзер.