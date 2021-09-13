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Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у ТОП-4

Сьогодні 16:27 146272
Оновлений рейтинг WTA Рейтинг
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у ТОП-4
Фото - Jimmie48
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США в оновленому рейтингу WTA обійшла Наомі Осаку і вперше з лютого 2020 року повернулася до ТОП-4.

Головний прорив місяця організувала чемпіонка US Open Емма Радукану, яка піднялася на 127 позицій і стала 23-ю ракеткою світу. Фіналістка американського Шолома Лейла Фернандес зробила стрибок з 73-го місця на 28-е.

Рейтинг WTA
13 вересня 2021
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 10075
2 (2) Арина Соболенко (Білорусь) 7720
3 (4) Кароліна Плішкова (Чехія) 5315
4 (5) Еліна Світоліна (Україна) 4860
5 (3) Наомі Осака (Японія) 4796
6 (5) Софія Кенін (США) 4692
7 (9)

Барбора Крейчикова (Чехія)

 4668
8 (8) Іга Свьонтек (Польща) 4571
9 (10) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4380
10 (11) Петра Квітова (Чехія) 4060

 53 (51) 

 Даяна Ястремська (Україна) 1315
56 (57) Марта Костюк (Україна) 1161
64 (76)  Ангеліна Калініна (Україна) 1063

135 (143)

 Катеріна Завацька (Україна) 

562

 142 (127)

 Катерина Козлова (Україна)

552
165 (180) Леся Цуренко (Україна) 446
215 (189) Катерина Бондаренко (Україна)

331
218 (207)  Дар’я Снігур (Україна)

326