Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у ТОП-4

Оновлений рейтинг WTA Рейтинг

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США в оновленому рейтингу WTA обійшла Наомі Осаку і вперше з лютого 2020 року повернулася до ТОП-4.

Головний прорив місяця організувала чемпіонка US Open Емма Радукану, яка піднялася на 127 позицій і стала 23-ю ракеткою світу. Фіналістка американського Шолома Лейла Фернандес зробила стрибок з 73-го місця на 28-е.

Рейтинг WTA

13 вересня 2021