Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у ТОП-4

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США в оновленому рейтингу WTA обійшла Наомі Осаку і вперше з лютого 2020 року повернулася до ТОП-4.
Головний прорив місяця організувала чемпіонка US Open Емма Радукану, яка піднялася на 127 позицій і стала 23-ю ракеткою світу. Фіналістка американського Шолома Лейла Фернандес зробила стрибок з 73-го місця на 28-е.
Рейтинг WTA
13 вересня 2021
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|10075
|2 (2)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|7720
|3 (4)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5315
|4 (5)
|Еліна Світоліна (Україна)
|4860
|5 (3)
|Наомі Осака (Японія)
|4796
|6 (5)
|Софія Кенін (США)
|4692
|7 (9)
|
Барбора Крейчикова (Чехія)
|4668
|8 (8)
|Іга Свьонтек (Польща)
|4571
|9 (10)
|Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
|4380
|10 (11)
|Петра Квітова (Чехія)
|4060
|
53 (51)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1315
|56 (57)
|Марта Костюк (Україна)
|1161
|64 (76)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1063
|
135 (143)
|
Катеріна Завацька (Україна)
|
562
|
142 (127)
|
Катерина Козлова (Україна)
|
552
|165 (180)
|Леся Цуренко (Україна)
|446
|215 (189)
|Катерина Бондаренко (Україна)
|
331
|218 (207)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
326