 Джокович: Я в усьому був нижче свого рівня | Теніс | Champion.com.ua
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Джокович: Я в усьому був нижче свого рівня

Сьогодні 09:13 566 0
Новак Джокович прокоментував поразку на Відкритому чемпіонаті США
Джокович: Я в усьому був нижче свого рівня
Фото - gettyimages
#Джокович

Джерело - tribuna.com.

Росіянин Данило Медведєва ідеально налаштувався на фінал US Open.

Про це розповів перша ракетка світу Новак Джокович.

"Він дуже точно подавав. Вийшов на корт прекрасно налаштованим. Відчувалося, що кожен удар він виконує на максимумі можливостей. У нього спостерігалася тактична ясність. Він ідеально реалізував свій план.

З іншого боку, я зіграв нижче свого рівня. Ноги не працювали. Я намагався, викладався. Але припустився багатьох невимушених. Подачі не було.

Коли ти граєш з такою людиною, як Медведєв, які подає дуже точно, постійно виконує ейси, отримує багато легких очок на першому м'ячі, то ти на подачі постійно опиняєшся під тиском.

Якщо чесно, я в усьому був нижче свого рівня. На жаль, ось такий невдалий день. Не судилося", - відзначив Джокович.

Нагадаємо, Джокович програв Медведєву фінал US Open.

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