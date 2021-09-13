Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка світу росіянин Данило Медведєв виграв заключний в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат США.
У фіналі Медведєв обіграв лідера світового рейтингу серба Новака Джокович.
Матч тривав 2 години та 17 хвилин. Росіянин 16 разів подав на виліт, допустив 9 подвійних помилок та використав 4 з 8 брейк-пойнтів.
Медведєв здобув свій перший трофей на турнірах серії Grand Slam, вдруге в кар'єрі виступив у вирішальному поєдинку Відкритого чемпіонату США. У фіналі 2019 року він програв у п'яти сетах іспанцю Рафаелю Надалю.
Водночас у Джоковича залишилося 20 виграних титулів Grand Slam. Стільки ж у Роджера Федерера і Рафаеля Надаля. Новак зіграв свій дев'ятий фінал US Open і програв тут вшосте.
Данило Медведєв - Новак Джокович 6:4, 6:4, 6:4
Раніше, 18-річна Радукану переграла Фернандес та виграла US Open.