Данило Медведєв виграв свій перший трофей на турнірах Grand Slam

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу росіянин Данило Медведєв виграв заключний в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат США.

У фіналі Медведєв обіграв лідера світового рейтингу серба Новака Джокович.

Матч тривав 2 години та 17 хвилин. Росіянин 16 разів подав на виліт, допустив 9 подвійних помилок та використав 4 з 8 брейк-пойнтів.

Медведєв здобув свій перший трофей на турнірах серії Grand Slam, вдруге в кар'єрі виступив у вирішальному поєдинку Відкритого чемпіонату США. У фіналі 2019 року він програв у п'яти сетах іспанцю Рафаелю Надалю.

Водночас у Джоковича залишилося 20 виграних титулів Grand Slam. Стільки ж у Роджера Федерера і Рафаеля Надаля. Новак зіграв свій дев'ятий фінал US Open і програв тут вшосте.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $57 500 000

Фінал, 12 вересня

Данило Медведєв - Новак Джокович 6:4, 6:4, 6:4

Раніше, 18-річна Радукану переграла Фернандес та виграла US Open.