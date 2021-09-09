Стаховський програв у другому колі турніру у Києві

Українець у трьох сетах поступився Киркину

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський зазнав поразки у матчі другого кола грунтового челленджеру у Києві.

Українець у трьох сетах поступився Ергі Киркину з Туреччини. Матч тривав 1 годину 57 хвилин.

Стаховський виконав два ейси, припустився двох подвійних помилок та використав 2 із 3 брейк-пойнти.

KYIV OPEN - ATP Challenger Tour

Київ

грунт

Призовий фонд € 44,820

9 вересня, друге коло

Ергі Киркин (Туреччина) - Сергій Стаховський (Україна) 4:6, 6:3, 6:2

Нагадаємо, у першому колі турніру у Києві Стаховський переміг Селса з Нідерландів.