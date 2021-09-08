Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open

Матч тривав 2 години 27 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (5) у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США поступилася Лейлі Енні Фернандес (73) з Канади.

Українка у трьох сетах поступилася суперниці. Світоліна у третьому сеті програвала 2:5, але змогла відіграти три гейми - 5:5. На тай-брейку вирішилася доля матчу. Фернандес перемогла - 7:5.

Матч тривав 2 години 27 хвилин.

Світоліна 8 раз подала на виліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 з 6 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $57 500 000

7 вересня, 1/4 фіналу

Лейла Енні Фернандес (Канада) - Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)

Нагадаємо, Еліна Світоліна в 1/8 фіналу перемогла Симону Халеп.