 Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open | Теніс | Champion.com.ua
Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open
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Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open

Сьогодні 00:27 460 0
Матч тривав 2 години 27 хвилин
Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open
Фото Getty Images
#Світоліна, #Фернандес

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (5) у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США поступилася Лейлі Енні Фернандес (73) з Канади.

Українка у трьох сетах поступилася суперниці. Світоліна у третьому сеті програвала 2:5, але змогла відіграти три гейми - 5:5. На тай-брейку вирішилася доля матчу. Фернандес перемогла - 7:5.

Матч тривав 2 години 27 хвилин.

Світоліна 8 раз подала на виліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 з 6 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $57 500 000
7 вересня, 1/4 фіналу

Лейла Енні Фернандес (Канада) - Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)

Нагадаємо, Еліна Світоліна в 1/8 фіналу перемогла Симону Халеп.

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