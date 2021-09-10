 Світоліна та ще три українки заявилися на турнір в Індіан-Веллсі | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна та ще три українки заявилися на турнір в Індіан-Веллсі

Вчора 23:51 292 0
Турнір стартує 6 жовтня
Світоліна та ще три українки заявилися на турнір в Індіан-Веллсі
#Світоліна

Джерело - btu.org.uа.

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна планують виступити на турнірі WTA1000 в Індіан-Веллсі (США).

Про це повідомляє BTU.

Важливо: Світоліна повернеться до ТОП-4 рейтингу WTA

Перед турніром в Індіан-Веллсі Світоліна, Ястремська та Костюк заявилися на турнір WTA500 в американському Чикаго (27 вересня - 3 жовтня), а Калініна знаходиться в заявочному списку турніру WTA250 в Нур-Султані (Казахстан), який відбудеться в ті ж терміни.

Турнір у США стартує 6 жовтня.

Нагадаємо, Світоліна пропустить турнір в Остраві.

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