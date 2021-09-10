Визначилися фіналістки US Open

До фіналу вийшли дві молоді тенісистки

Джерело - Чемпіон.

18-річна британка Емма Радукану (№150 WTA) та 19-річна канадка Лейла Фернандес (№73 WTA) стали фіналістками Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У півфіналі Емма Радукану впевнено здолала Марію Саккарі (№18 WTA) з Греції.

В іншому півфіналі Лейла Фернандес у трьох сетах обіграла другу ракетку світу Аріну Соболенко з Білорусі.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $57 500 000

Півфінал, жінки

Емма Радукану (Велика Британія) - Марія Саккарі (Греція) 6:1, 6:4

Лейла Фернандес (Канада) - Аріна Соболенко (Білорусь) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4

Нагадаємо, Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open.