Визначилися фіналістки US Open

Джерело - Чемпіон.
18-річна британка Емма Радукану (№150 WTA) та 19-річна канадка Лейла Фернандес (№73 WTA) стали фіналістками Відкритого чемпіонату США з тенісу.
У півфіналі Емма Радукану впевнено здолала Марію Саккарі (№18 WTA) з Греції.
В іншому півфіналі Лейла Фернандес у трьох сетах обіграла другу ракетку світу Аріну Соболенко з Білорусі.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $57 500 000
Півфінал, жінки
Емма Радукану (Велика Британія) - Марія Саккарі (Греція) 6:1, 6:4
Лейла Фернандес (Канада) - Аріна Соболенко (Білорусь) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4
Нагадаємо, Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open.