Стаховський стартував з перемоги на челленджері у Києві

Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський здобув перемогу в матчі першого кола в рамках грунтового челленджеру у Києві.
Українець у двох сетах обіграв Йєллі Селса з Нідерландів (№318 ATP). Стаховський виконав три ейси, припустився чотирьох подвійних помилок та використав 3 із 6 бейк-пойнти.
У наступному раунді Стаховський зіграє проти переможця пари Клеман Табюр - Ергі Кіркін.
KYIV OPEN - ATP Challenger Tour
Київ
грунт
Призовий фонд € 44,820
7 вересня, перше коло
Сергій Стаховський (Україна) - Йєллі Селс (Нідерланди) 6:2, 6:3
Нагадаємо, Ястремська вийшла у півфінал US Open у міксті.