Стаховський стартував з перемоги на челленджері у Києві

Український тенісист обіграв суперника у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський здобув перемогу в матчі першого кола в рамках грунтового челленджеру у Києві.

Українець у двох сетах обіграв Йєллі Селса з Нідерландів (№318 ATP). Стаховський виконав три ейси, припустився чотирьох подвійних помилок та використав 3 із 6 бейк-пойнти.

У наступному раунді Стаховський зіграє проти переможця пари Клеман Табюр - Ергі Кіркін.

KYIV OPEN - ATP Challenger Tour

Київ

грунт

Призовий фонд € 44,820

7 вересня, перше коло

Сергій Стаховський (Україна) - Йєллі Селс (Нідерланди) 6:2, 6:3

Нагадаємо, Ястремська вийшла у півфінал US Open у міксті.