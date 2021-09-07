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Стаховський стартував з перемоги на челленджері у Києві

Сьогодні 18:25 37 0
Український тенісист обіграв суперника у двох сетах
Стаховський стартував з перемоги на челленджері у Києві
#Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський здобув перемогу в матчі першого кола в рамках грунтового челленджеру у Києві.

Українець у двох сетах обіграв Йєллі Селса з Нідерландів (№318 ATP). Стаховський виконав три ейси, припустився чотирьох подвійних помилок та використав 3 із 6 бейк-пойнти.

У наступному раунді Стаховський зіграє проти переможця пари Клеман Табюр - Ергі Кіркін.

KYIV OPEN - ATP Challenger Tour
Київ
грунт
Призовий фонд € 44,820
7 вересня, перше коло

Сергій Стаховський (Україна) - Йєллі Селс (Нідерланди) 6:2, 6:3

Нагадаємо, Ястремська вийшла у півфінал US Open у міксті.

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