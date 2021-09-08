Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський і Денис Молчанов вийшли до чвертьфіналу парного турніру серії ATP Challenger Tour в Києві.
В 1/8 фіналу український дует обіграв одного українську пару - Владислава Орлова і Іллю Белобородько.
Стаховський і Молчанов здобули перемогу у двох сетах - 6:4, 7:6. Зустріч тривала півтори години.
ATP Challenger Tour
Призовий фонд € 44,820
Парний турнір
8 вересня, 1/8 фіналу
Сергій Стаховський / Денис Молчанов (Україна) - Владислав Орлов / Ілля Белобородько (Україна) 6:4, 7:6 (3)
Раніше, Стаховський стартував з перемоги на челленджері у Києві.