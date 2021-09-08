 Стаховський і Молчанов вийшли до чвертьфіналу парного турніру в Києві | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський і Молчанов вийшли до чвертьфіналу парного турніру у Києві

Сьогодні 18:39 205 0
На старті парного розряду були обіграні Орлов і Белобородько
Стаховський і Молчанов вийшли до чвертьфіналу парного турніру у Києві
#Молчанов, #Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський і Денис Молчанов вийшли до чвертьфіналу парного турніру серії ATP Challenger Tour в Києві.

В 1/8 фіналу український дует обіграв одного українську пару - Владислава Орлова і Іллю Белобородько.

Стаховський і Молчанов здобули перемогу у двох сетах - 6:4, 7:6. Зустріч тривала півтори години.

ATP Challenger Tour
Призовий фонд € 44,820
Парний турнір
8 вересня, 1/8 фіналу

Сергій Стаховський / Денис Молчанов (Україна) - Владислав Орлов / Ілля Белобородько (Україна) 6:4, 7:6 (3)

Раніше, Стаховський стартував з перемоги на челленджері у Києві.

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