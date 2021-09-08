На старті парного розряду були обіграні Орлов і Белобородько

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський і Денис Молчанов вийшли до чвертьфіналу парного турніру серії ATP Challenger Tour в Києві.

В 1/8 фіналу український дует обіграв одного українську пару - Владислава Орлова і Іллю Белобородько.

Стаховський і Молчанов здобули перемогу у двох сетах - 6:4, 7:6. Зустріч тривала півтори години.

ATP Challenger Tour

Призовий фонд € 44,820

Парний турнір

8 вересня, 1/8 фіналу

Сергій Стаховський / Денис Молчанов (Україна) - Владислав Орлов / Ілля Белобородько (Україна) 6:4, 7:6 (3)

Раніше, Стаховський стартував з перемоги на челленджері у Києві.