Стаховський назвав причину, по якій не завершує кар'єру

Відомий український тенісист Сергій Стаховський поки що не бажає завершувати кар'єру через збірну України.

Про це заявив сам тенісист.

"Єдине, що мене досі тримає в спорті, - збірна України. Ми не доходили до стадії світової групи. Це те, чого я з командою не досяг, і це мене мотивує. Чотири рази ми грали матчі плей-оф, але не вийшло.

Зараз для мене буде останній шанс, ім'я суперника дізнаємося після US Open. Якщо ми туди потрапимо, до наступного сезону я буду підтримувати форму, щоб не стати тягарем, а тільки допомагати команді", - зазначив Стаховський.