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Стаховський назвав причину, по якій не завершує кар'єру

Сьогодні 19:39 211 0
Український тенісист - про те, чому не завершує кар'єру
Стаховський назвав причину, по якій не завершує кар'єру
#Стаховський

Джерело - folga.com.ua.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський поки що не бажає завершувати кар'єру через збірну України.

Про це заявив сам тенісист.

"Єдине, що мене досі тримає в спорті, - збірна України. Ми не доходили до стадії світової групи. Це те, чого я з командою не досяг, і це мене мотивує. Чотири рази ми грали матчі плей-оф, але не вийшло.

Зараз для мене буде останній шанс, ім'я суперника дізнаємося після US Open. Якщо ми туди потрапимо, до наступного сезону я буду підтримувати форму, щоб не стати тягарем, а тільки допомагати команді", - зазначив Стаховський.

Раніше Стаховський з перемоги стартував на челленджері в Києві.

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