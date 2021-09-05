Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна у 1/8 Відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп.
Поєдинок тривав 1 годину і 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.
Світоліна п'ять разів подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та використала 5 з 11 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $57 500 000
5 вересня, 1/8
Еліна Світоліна (Україна) - Сімона Халеп (Румунія) 6:3, 6:3
Раніше Ястремська вийшла у чвертьфінал US Open у міксі.