Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:3

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна у 1/8 Відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп.

Поєдинок тривав 1 годину і 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Світоліна п'ять разів подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $57 500 000

5 вересня, 1/8

Еліна Світоліна (Україна) - Сімона Халеп (Румунія) 6:3, 6:3

Раніше Ястремська вийшла у чвертьфінал US Open у міксі.