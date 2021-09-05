 Світоліна перемогла Халеп та вийшла до чвертьфіналу US Open | Теніс | Champion.com.ua
Світоліна без проблем перемогла Халеп та вийшла до чвертьфіналу US Open
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Світоліна без проблем перемогла Халеп та вийшла до чвертьфіналу US Open

Сьогодні 20:28 4916 1
Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:3
Світоліна без проблем перемогла Халеп та вийшла до чвертьфіналу US Open
#Світоліна, #Халеп, #US Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна у 1/8 Відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп.

Поєдинок тривав 1 годину і 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Світоліна п'ять разів подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $57 500 000
5 вересня, 1/8

Еліна Світоліна (Україна) - Сімона Халеп (Румунія) 6:3, 6:3

Раніше Ястремська вийшла у чвертьфінал US Open у міксі.

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