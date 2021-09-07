Українки програли з рахунком 7(7):6(5), 4:6, 2:6

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистка Даяна Ястремська та Марта Костюк зазнали поразки у 1/8 фіналу парного розряду на Відкритому чемпіонаті США.

Українки поступилися канадсько-бразильському дуету Габріела Дабровскі / Луїза Стефані

Матч тривав 2 години і 12 хвилин хвилини.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $57 500 000

Парний розряд, 3 коло

6 вересня

Габріела Дабровскі / Луїза Стефані - Даяна Ястремська / Марта Костюк 6(5):7(7), 6:4, 6:2

Нагадаємо, Ястремська вийшла у півфінал US Open у міксті.

Раніше, Світоліна без проблем перемогла Халеп та вийшла до чвертьфіналу US Open.