 Ястремська та Костюк поступилися в 1/8 парного розряду US Open | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська та Костюк поступилися в третьому колі парного розряду US Open

Сьогодні 08:59 252 0
Українки програли з рахунком 7(7):6(5), 4:6, 2:6
Ястремська та Костюк поступилися в третьому колі парного розряду US Open
#Ястремська, #Костюк, #US Open

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистка Даяна Ястремська та Марта Костюк зазнали поразки у 1/8 фіналу парного розряду на Відкритому чемпіонаті США.

Українки поступилися канадсько-бразильському дуету Габріела Дабровскі / Луїза Стефані

Матч тривав 2 години і 12 хвилин хвилини.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $57 500 000
Парний розряд, 3 коло
6 вересня

Габріела Дабровскі / Луїза Стефані - Даяна Ястремська / Марта Костюк 6(5):7(7), 6:4, 6:2

Нагадаємо, Ястремська вийшла у півфінал US Open у міксті.

Раніше, Світоліна без проблем перемогла Халеп та вийшла до чвертьфіналу US Open.

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