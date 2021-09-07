Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистка Даяна Ястремська та Марта Костюк зазнали поразки у 1/8 фіналу парного розряду на Відкритому чемпіонаті США.
Українки поступилися канадсько-бразильському дуету Габріела Дабровскі / Луїза Стефані
Матч тривав 2 години і 12 хвилин хвилини.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $57 500 000
Парний розряд, 3 коло
6 вересня
Габріела Дабровскі / Луїза Стефані - Даяна Ястремська / Марта Костюк 6(5):7(7), 6:4, 6:2
Нагадаємо, Ястремська вийшла у півфінал US Open у міксті.
Раніше, Світоліна без проблем перемогла Халеп та вийшла до чвертьфіналу US Open.