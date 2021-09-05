Ястремська вийшла у чвертьфінал US Open у міксі

Українка побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу у матчі другого кола у міксті на Відкритому чемпіонаті США.

Українка у парі з Максом Перселлом з Австралії обіграла канадсько-новозеландський дует Габріела Дабровскі / Маркус Деніелл.

Матч тривав 1 голину та 4 хвилини.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $57 500 000

Мікс, Друге коло

5 вересня,

Даяна Ястремська / Макс Перселл - Габріела Дабровскі / Маркус Деніелл 6:3, 6:3

Раніше, Костюк та Ястремська перемогли сербську пару та вийшли до 1/8 парного турніру US Open.