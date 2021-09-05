 Ястремська вийшла у чвертьфінал US Open у міксі | Теніс | Champion.com.ua
Збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 2989 1
Збірна України посіла шосте місце у загальномедальному заліку Паралімпіади-2020
Сьогодні 08:29 1816
Україна - Франція 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:27 592
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 08:17 181782 4
Збірна України зберігає шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:37 4079 1
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 вересня
Сьогодні 04:00 7201
Збірні Туреччини та Нідерландів здобули впевнені перемоги. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:54 1192
Україна - Франція 1:1. Як це було
Вчора 23:40 50601 2
Андронов: Зовсім незрозуміло, чому Україну очолив Петраков
Вчора 21:10 2397 1
Ботурчук здобула третю срібну медаль на Паралімпіаді у Токіо
Вчора 13:42 852
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ Valeriy Ruchka
Вчора 13:29 1145 1
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній Valeriy Ruchka
Вчора 12:51 1173
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 754 1
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
03.09.2021 21:01 1009
У Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону
У Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону Valeriy Ruchka
03.09.2021 17:24 537
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ястремська вийшла у чвертьфінал US Open у міксі

Сьогодні 09:12 109 0
Українка побореться за вихід у півфінал
Ястремська вийшла у чвертьфінал US Open у міксі
#Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу у матчі другого кола у міксті на Відкритому чемпіонаті США.

Українка у парі з Максом Перселлом з Австралії обіграла канадсько-новозеландський дует Габріела Дабровскі / Маркус Деніелл.

Матч тривав 1 голину та 4 хвилини.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $57 500 000
Мікс, Друге коло
5 вересня, 

Даяна Ястремська / Макс Перселл - Габріела Дабровскі / Маркус Деніелл 6:3, 6:3

Раніше, Костюк та Ястремська перемогли сербську пару та вийшли до 1/8 парного турніру US Open.

Коментарі ()