Ястремська вийшла у чвертьфінал US Open у міксі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу у матчі другого кола у міксті на Відкритому чемпіонаті США.
Українка у парі з Максом Перселлом з Австралії обіграла канадсько-новозеландський дует Габріела Дабровскі / Маркус Деніелл.
Матч тривав 1 голину та 4 хвилини.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $57 500 000
Мікс, Друге коло
5 вересня,
Даяна Ястремська / Макс Перселл - Габріела Дабровскі / Маркус Деніелл 6:3, 6:3
Раніше, Костюк та Ястремська перемогли сербську пару та вийшли до 1/8 парного турніру US Open.