Поєдинок тривав 2 години та 2 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська обіграли Олександру Крунич і Ніну Стоянович з Сербії в другому колі парного турніру US Open.

Поєдинок тривав 2 години та 2 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.

Костюк і Ястремська 6 раз подали навиліт, допустили 9 подвійних помилок і реалізували 6 з 15 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $57 500 000

3 вересня, друге коло

Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна) - Олександра Крунич/Ніна Стоянович (Сербія) - 6:4, 4:6, 6:4

Раніше Світоліна впевнено перемогла росіянку у третьому колі US Open.