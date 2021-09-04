Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська обіграли Олександру Крунич і Ніну Стоянович з Сербії в другому колі парного турніру US Open.
Поєдинок тривав 2 години та 2 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.
Костюк і Ястремська 6 раз подали навиліт, допустили 9 подвійних помилок і реалізували 6 з 15 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $57 500 000
3 вересня, друге коло
Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна) - Олександра Крунич/Ніна Стоянович (Сербія) - 6:4, 4:6, 6:4
Раніше Світоліна впевнено перемогла росіянку у третьому колі US Open.