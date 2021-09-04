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Костюк та Ястремська перемогли сербську пару та вийшли до 1/8 парного турніра US Open

Сьогодні 08:13 321 0
Поєдинок тривав 2 години та 2 хвилини
Костюк та Ястремська перемогли сербську пару та вийшли до 1/8 парного турніра US Open
#US Open, #Костюк, #Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська обіграли Олександру Крунич і Ніну Стоянович з Сербії в другому колі парного турніру US Open.

Поєдинок тривав 2 години та 2 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.

Костюк і Ястремська 6 раз подали навиліт, допустили 9 подвійних помилок і реалізували 6 з 15 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $57 500 000
3 вересня, друге коло

Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна) - Олександра Крунич/Ніна Стоянович (Сербія) - 6:4, 4:6, 6:4

Раніше Світоліна впевнено перемогла росіянку у третьому колі US Open.

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