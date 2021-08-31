Визначилась наступна суперниця Світоліної на US Open

Стала відома суперниця Світоліної у другому колі US Open

Джерело - Чемпіон.

У другому колі US Open суперницею українки Еліни Світоліної стане іспанка Ребека Масарова (231).

Масарова у виснажливому матчі, у трьох сетах обіграла румунку Ану Богдан (102).

Матч тривав 3 години та 44 хвилини. Масарова 12 разів подала на виліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд - $57 500 000

Хард

30 серпня, Перше коло

Ребека Масарова - Ана Богдан 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 7:6 (11:9)

Нагадаємо, Даяна Ястремська припинила боротьбу вже після першого кола. Друга ракетка України програла Кербер. Ангеліна Калініна у важкому матчі перемогла єгиптянку Шеріф.